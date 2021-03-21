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На серой ветке метро Москвы остановили движение из-за человека на путях

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

На части Серпуховско-Тимирязевской линии московского метрополитена остановлено движение поездов из-за человека на путях. Об этом говорится на странице московского метро в Twitter.

Движение поездов остановлено от станции «Савеловская» до станции «Владыкино». В обратном направлении поезда едут с увеличенным интервалом.

В метрополитене не уточнили, упал ли человек на рельсы и жив ли он.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу УВД на Московском метрополитене.

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В начале января человек упал на пути на Сокольнической линии метро. Инцидент произошел на станции метро «Красносельская». Машинист одного из составов вынужденно применил экстренное торможение, после чего пассажира подняли на платформу. Для этого на участке метрополитена на десять минут было снято напряжение.

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