На серой ветке метро Москвы остановили движение из-за человека на путях

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

На части Серпуховско-Тимирязевской линии московского метрополитена остановлено движение поездов из-за человека на путях. Об этом говорится на странице московского метро в Twitter.

Движение поездов остановлено от станции «Савеловская» до станции «Владыкино». В обратном направлении поезда едут с увеличенным интервалом.

В метрополитене не уточнили, упал ли человек на рельсы и жив ли он.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу УВД на Московском метрополитене.