На станции метро «Орехово» в Москве мужчина порвал форму полицейскому

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Мужчина на станции метро «Орехово» в Москве при проверке документов начал вести себя неадекватно и порвал форму сотрудника полиции. Об этом сообщили РБК в пресс-службе столичного управления МВД.

«Мужчина повел себя неадекватно, агрессивно, порвал форменное обмундирование сотрудника полиции, после чего был задержан и доставлен в комнату полиции для дальнейшего разбирательства. Проводится проверка», — сообщили в ведомстве.

Как уточнил источник «РИА Новости» в правоохранительных органах, сотрудник полиции, на которого напал мужчина, серьезно не пострадал.

По данным «Вечерней Москвы» и «Комсомольской правды», напавший на полицейского мужчина оторвал полицейскому карманы на бушлате. РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев сообщает, что нападавший начал избивать правоохранителя, нанося удары по корпусу и по голове, однако мужчину задержали с помощью других сотрудников полиции.