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Власти назвали себя «партнером, а не диктатором» из-за регулирования цен

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Решение о продлении заморозки цен на сахар и подсолнечное масло является примером того, что государство выступает не как «диктатор», а как «партнер бизнеса», заявил РБК заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов.

«Этот пример показывает, что государство выступает не как диктатор, но как партнер бизнеса, помогающий выровнять рынок и не допустить спекулятивных скачков цены внутри страны на фоне общего мирового тренда на рост цен на продовольствие и ресурсы», — сказал Евтухов.

Основной целью является как сдерживание цен, так и предотвращение дефицита социально значимых товаров на рынке.

Власти подтвердили продление заморозки цен на сахар и подсолнечное масло
Экономика
Фото:Сергей Ермохин / ТАСС

Материал дополняется

Авторы
Елена Чернышова, Елена Сухорукова Елена Сухорукова
госрегулирование цен
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