В Минпромторге выступили против госрегулирования цен на продукты питания

Фото: Сергей Ермохин / ТАСС

Минпромторг выступает против государственного регулирования цен на продукты питания. Об этом заявил замглавы ведомства Виктор Евтухов на бизнес-форуме Catman Russia 2021, передает ТАСС.

«Соглашения свою роль выполнили, но на будущее хочу сказать, что наше министерство против государственного регулирования цен, это точно», — сказал Евтухов.

В декабре 2020-го на подорожание социально значимых продуктов (сахара, подсолнечного масла, муки, хлебобулочных изделий и макарон) обратил внимание президент России Владимир Путин. Чтобы стабилизировать цены, правительство приняло меры: производители и торговые сети договорились зафиксировать цены на сахар и подсолнечное масло до 1 апреля, также введены экспортные квоты и пошлины на зерновые и масличные.