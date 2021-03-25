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В Минпромторге выступили против госрегулирования цен на продукты питания

Фото: Сергей Ермохин / ТАСС
Фото: Сергей Ермохин / ТАСС

Минпромторг выступает против государственного регулирования цен на продукты питания. Об этом заявил замглавы ведомства Виктор Евтухов на бизнес-форуме Catman Russia 2021, передает ТАСС.

«Соглашения свою роль выполнили, но на будущее хочу сказать, что наше министерство против государственного регулирования цен, это точно», — сказал Евтухов.

Глава «Ленты» предупредил о рисках ретейла из-за госрегулирования цен
Бизнес
Владимир Сорокин

В декабре 2020-го на подорожание социально значимых продуктов (сахара, подсолнечного масла, муки, хлебобулочных изделий и макарон) обратил внимание президент России Владимир Путин. Чтобы стабилизировать цены, правительство приняло меры: производители и торговые сети договорились зафиксировать цены на сахар и подсолнечное масло до 1 апреля, также введены экспортные квоты и пошлины на зерновые и масличные.

Источники РБК 22 марта заявили, что власти готовятся продлить соглашения по стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Директор Масложирового союза Михаил Мальцев говорил, что производители готовы поддерживать оптовые цены на подсолнечное масло на уровне 95 руб./л до конца августа, чтобы избежать введения экспортной пошлины.

Гендиректор «Ленты» Владимир Сорокин сообщил в интервью РБК, что попытки государства регулировать цены на продукты могут обернуться для бизнеса убытками. «Я не очень понимаю, как можно нерыночными методами управлять ценами. Сказали нам продавать сахар или растительное масло по такой-то цене, мы его продаем, но для нас как субъекта бизнеса это чревато», — предупредил Сорокин.

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