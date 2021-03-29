КНДР обвинила ООН в политике двойных стандартов из-за запуска ракет

Чо Чхоль Су (Фото: Юрий Кочетков / EPA / ТАСС)

Позиция Организации Объединенных Наций (ООН) по ракетным пускам Северной Кореи является игнорированием государственного суверенитета КНДР. Об этом сообщил директор департамента международных организаций МИД КНДР Чо Чхоль Су, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Это пренебрежение к суверенитету государства и очевидные двойные стандарты со стороны Совета Безопасности ООН — осуждать нормальную государственную деятельность, которая соответствует национальным правам на самооборону» — говорится в сообщении.

Чо Чхоль Су отметил, что многие страны по всему миру запускают различные типы снарядов, и «нет смысла ставить под сомнение именно наши справедливые меры самообороны».

Дипломат предупредил, что для того чтобы Совет Безопасности ООН вносил свой вклад в дело мира и безопасности в соответствии со своей первоначальной миссией там должны тщательно соблюдать принципы справедливости, объективности и равноправия. «Любая попытка посягнуть на наше право на самооборону неизбежно приведет к соответствующим контрмерам» — добавил он.