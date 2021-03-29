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Политика ,  
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КНДР обвинила ООН в политике двойных стандартов из-за запуска ракет

Чо Чхоль Су
Чо Чхоль Су (Фото: Юрий Кочетков / EPA / ТАСС)

Позиция Организации Объединенных Наций (ООН) по ракетным пускам Северной Кореи является игнорированием государственного суверенитета КНДР. Об этом сообщил директор департамента международных организаций МИД КНДР Чо Чхоль Су, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Это пренебрежение к суверенитету государства и очевидные двойные стандарты со стороны Совета Безопасности ООН — осуждать нормальную государственную деятельность, которая соответствует национальным правам на самооборону» — говорится в сообщении.

Чо Чхоль Су отметил, что многие страны по всему миру запускают различные типы снарядов, и «нет смысла ставить под сомнение именно наши справедливые меры самообороны».

Дипломат предупредил, что для того чтобы Совет Безопасности ООН вносил свой вклад в дело мира и безопасности в соответствии со своей первоначальной миссией там должны тщательно соблюдать принципы справедливости, объективности и равноправия. «Любая попытка посягнуть на наше право на самооборону неизбежно приведет к соответствующим контрмерам» — добавил он.

КНДР заявила об успешных испытаниях двух тактических ракет
Технологии и медиа
Фото:Ahn Young-joon / AP

Запуск двух баллистических ракет КНДР провела 25 марта 2021 года. Северокорейские военные сообщили, что обе ракеты успешно поразили цель в 60 км от восточного побережья КНДР.

«Если военные учения США <...> являются «оборонительными», мы также должны иметь право на самооборону, чтобы подавить военные угрозы США», — объяснял испытания секретарь ЦК Рабочей партии КНДР Ли Бен Чхоль.

Президент США Джо Байден пообещал ответить на запуск КНДР двух баллистических ракет в случае эскалации напряженности, выразив при этом готовность вести переговоры с официальным Пхеньяном.

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Позже Вашингтон через представителя Госдепартамента публично осудил запуски ракет, назвал их дестабилизирующими и незаконными, поскольку «использование Северной Кореей баллистических технологий запрещено резолюциями СБ ООН», сообщали «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на комментарий ведомства.

Ряд западных стран запросили провести в Совбезе ОНН закрытые консультации по ситуации вокруг КНДР после недавних пусков, сообщил источник «РИА Новости» в СБ ООН. О том, что Совбез ОНН намерен созвать закрытое заседание по этому вопросу 30 марта, также сообщил источник ТАСС.

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