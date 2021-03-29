Роспотребнадзор сообщил о регистрации ПЦР-тест на малярию

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В России зарегистрировали первый ПЦР-тест для диагностики малярии. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

«Центральный НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора разработал и зарегистрировал первый в Российской Федерации ПЦР-тест для диагностики малярии», — говорится в сообщении ведомства.

Соответствующий тест обладает высокой аналитической чувствительностью, позволяя выявлять инфекцию при низком уровне инфицирования, а также в инкубационном и начальном периодах заболевания, отметили в ведомстве.

Также в Ропотребнадзоре указывают, что тестирование позволяет избежать ложноположительных результатов, если анализ препаратов крови плохого качества или его взял специалист с недостаточной квалификацией.