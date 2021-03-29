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Роспотребнадзор сообщил о регистрации ПЦР-тест на малярию

Фото: Marijan Murat / dpa / Global Look Press
Фото: Marijan Murat / dpa / Global Look Press

В России зарегистрировали первый ПЦР-тест для диагностики малярии. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

«Центральный НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора разработал и зарегистрировал первый в Российской Федерации ПЦР-тест для диагностики малярии», — говорится в сообщении ведомства.

Соответствующий тест обладает высокой аналитической чувствительностью, позволяя выявлять инфекцию при низком уровне инфицирования, а также в инкубационном и начальном периодах заболевания, отметили в ведомстве.

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Фото:Евгений Одиноков / РИА Новости

Также в Ропотребнадзоре указывают, что тестирование позволяет избежать ложноположительных результатов, если анализ препаратов крови плохого качества или его взял специалист с недостаточной квалификацией.

«Набор ЦНИИ эпидемиологии может быть использован для скрининга жителей эндемичных территорий, диагностики острой и хронической стадий заболевания при завозных случаях малярии, а также как дополнительный к микроскопии метод на эндемичных по малярии территориях», — пояснили в Роспотребнадзоре.

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По данным ведомства, в прошедшем году в России было зарегистрировано 57 завозных случаев малярии. Это заболевание относится к группе паразитарных заболеваний человека. Его возбудителями выступают различные виды малярийного плазмодия, поражающего преимущественно эритроциты крови.  Заболевание распространено в странах Экваториальной Африки, Юго-Восточной Азии, Океании, Центральной и Южной Америки. Ежегодно в мире регистрируется около 250 млн новых заболеваний и порядка полумиллиона летальных исходов от малярии. Уязвимой группой в отношении малярии являются дети в возрасте до 5 лет.

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