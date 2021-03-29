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Эксперт спрогнозировал рост цен на тарифы такси в России до 10%

Стоимость поездки в российских такси может увеличится примерно на 5-10% из-за роста цен на бензин. Такое мнение высказала председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова в интервью «Известиям».

По ее словам, поимо роста цен на горюче-смазочные материалы, серьезное беспокойство у таксопарков вызывает также рост стоимости на метан. Зарипова отметила, что ощутимое увеличение цен на этот вид топлива сильно затормозит переоборудование транспортных средств.

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Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

В Общественном совете по развитию такси добавили, что случаи завышения цен в несколько раз уже фиксировались в нескольких регионах, среди которых Примосркий край.

В Федеральной антимонопольной службе изданию сообщили, что с начала года к ним поступило около 60 жалоб на завышение цен на услуги агрегаторов такси. Больше половины из них пришлось на середину февраля в связи с неблагоприятными погодными условиями в разных регионах страны, отметили в ФАС.

Основное количество жалоб поступило из Москвы и Московской области, Республики Татарстан, Нижнего Новгорода, Астрахани и Орловской областях.

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Ранее президент России Владимир Путин отреагировал на рост цен на бензин в стране. Глава государства отметил, что цены на нефть упали вдвое, а рост цен на бензин в два раза опередил инфляцию, и потребовал от профильных министерств установить контроль над ценами на нефтепродукты и держать стоимость бензина на прежнем уровне.

Падение цен произошло после провала переговоров стран ОПЕК с другими крупными нефтедобывающими странами (ОПЕК+) о новом сокращении объемов добычи сырья. Стоимость барреля нефти марки Brent в этот день рухнула на 24,1%, а уже 16 марта впервые с февраля 2016 года опустилась ниже $30. Менее чем за две недели цена барреля Brent упала более чем на треть, а за два месяца — более чем вдвое (8 января было почти $72).

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