Эксперт спрогнозировал рост цен на тарифы такси в России до 10%

Стоимость поездки в российских такси может увеличится примерно на 5-10% из-за роста цен на бензин. Такое мнение высказала председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова в интервью «Известиям».

По ее словам, поимо роста цен на горюче-смазочные материалы, серьезное беспокойство у таксопарков вызывает также рост стоимости на метан. Зарипова отметила, что ощутимое увеличение цен на этот вид топлива сильно затормозит переоборудование транспортных средств.

В Общественном совете по развитию такси добавили, что случаи завышения цен в несколько раз уже фиксировались в нескольких регионах, среди которых Примосркий край.

В Федеральной антимонопольной службе изданию сообщили, что с начала года к ним поступило около 60 жалоб на завышение цен на услуги агрегаторов такси. Больше половины из них пришлось на середину февраля в связи с неблагоприятными погодными условиями в разных регионах страны, отметили в ФАС.