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Владельцы АЗС предложили шесть мер для снижения цен на бензин

В Независимом топливном союзе не согласны с принимаемыми государством мерами по стабилизации рынка и предложили в том числе отказаться от механизма демпфера и дать регионам право устанавливать свои ставки по акцизам
BRENT BR-4.21 $62,01 -4,13%
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Независимый топливный союз (НТС), в который входят владельцы АЗС, раскритиковал заявления замминистра энергетики Павла Сорокина о ценах на топливо, которые тот ранее сделал в интервью РБК, и предложил свои меры по стабилизации топливного рынка.

Главными проблемами сейчас являются, считают в НТС, систематически низкая маржинальность нефтеперерабатывающего и розничного секторов, из-за которой сокращаются инвестиции и тормозится экономическое развитие, фискальный диспаритет, в рамках которого только по налоговой нагрузке экспорт становится приоритетнее внутренних поставок, а также «значительный регуляторный навес» как в части ценового регулирования, так и неценовых требований.

Решить эти проблемы можно с помощью шести основных мер, полагают в союзе:

  • перенос уплаты акцизов с нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) на предприятия, реализующие нефтепродукты конечному потребителю либо покупающие топливо оптом для собственного потребления;
  • передача субъектам права устанавливать региональные ставки по акцизам на автомобильный бензин и дизельное топливо 5-го экологического класса (в объеме от 100 до 50% от федеральных ставок по акцизам);
  • передача собранных на территории субъекта России акцизов на автомобильный бензин и дизельное топливо 5-го экологического класса в части разницы от установленной регионом ставки (до половины федеральной ставки) непосредственно в региональные дорожные фонды;
  • отмена механизма демпфера;
  • повышение конкурентности сектора путем не формального, а реального (фискального) отделения розничных подразделений вертикально-интегрированных нефтяных компаний (ВИНК) от прочих звеньев производственной цепи, а также отмены режима коллективной группы налогоплательщиков;
  • либерализация розничных цен на топливо.

В интервью Сорокин утверждал, что цены на бензин в России традиционно растут более активно, чем снижаются. «Мировая цена на нефть очень волатильная, она может существенно корректироваться как вверх, так и вниз в очень короткие промежутки времени. А при росте цен на нефть росли и цены на АЗС. К тому же каждый год происходит пересмотр акцизов, меняется курс рубля и другие факторы, которые влияют на рублевую составляющую цены сырья», — пояснил замминистра.

Сорокин также напомнил, что цены на нефть на мировом рынке в 2021 году повысились, однако рубль остался достаточно слабым, что для российской валюты не характерно. Это отразилось на стоимости нефти: если полгода назад баррель стоил 3,2 тыс. руб., то сейчас — более 5 тыс., отметил он.

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Бизнес
Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

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Ситуацию с розничными ценами на бензин власти планировали стабилизировать с помощью механизма демпфера. «Главная задача — сделать так, чтобы потребитель имел предсказуемую цену, чтобы она не изменялась в разные стороны. В целом этот механизм достаточно эффективно работает», — подчеркнул Сорокин.

В НТС считают, что действия властей не решают текущих проблем на рынке топлива. Там, в частности, указали, что доказательств эффективного сдерживания волатильности цен с помощью механизма демпфера нет. «Зато в критические для отрасли моменты он, воздействуя на маржинальность НПЗ, приводит к негативным последствиям», — подчеркнули в НТС.

В союзе также не согласились с утверждением о том, что цены на бензин растут более активно, чем снижаются. Там привели в пример рост цен на нефть в июне 2008 года, за которым последовало повышение цены на бензин АИ-92, и снижение нефтяных цен к маю 2009-го, после которого стоимость бензина вернулась примерно к прежним значениям.

Авторы
Мария Лисицына, Тимофей Дзядко
цены на бензин Минэнерго нефть цены на нефть
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