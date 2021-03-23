Владельцы АЗС предложили шесть мер для снижения цен на бензин

В Независимом топливном союзе не согласны с принимаемыми государством мерами по стабилизации рынка и предложили в том числе отказаться от механизма демпфера и дать регионам право устанавливать свои ставки по акцизам

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Независимый топливный союз (НТС), в который входят владельцы АЗС, раскритиковал заявления замминистра энергетики Павла Сорокина о ценах на топливо, которые тот ранее сделал в интервью РБК, и предложил свои меры по стабилизации топливного рынка.

Главными проблемами сейчас являются, считают в НТС, систематически низкая маржинальность нефтеперерабатывающего и розничного секторов, из-за которой сокращаются инвестиции и тормозится экономическое развитие, фискальный диспаритет, в рамках которого только по налоговой нагрузке экспорт становится приоритетнее внутренних поставок, а также «значительный регуляторный навес» как в части ценового регулирования, так и неценовых требований.

Решить эти проблемы можно с помощью шести основных мер, полагают в союзе:

перенос уплаты акцизов с нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) на предприятия, реализующие нефтепродукты конечному потребителю либо покупающие топливо оптом для собственного потребления;

передача субъектам права устанавливать региональные ставки по акцизам на автомобильный бензин и дизельное топливо 5-го экологического класса (в объеме от 100 до 50% от федеральных ставок по акцизам);

передача собранных на территории субъекта России акцизов на автомобильный бензин и дизельное топливо 5-го экологического класса в части разницы от установленной регионом ставки (до половины федеральной ставки) непосредственно в региональные дорожные фонды;

отмена механизма демпфера;

повышение конкурентности сектора путем не формального, а реального (фискального) отделения розничных подразделений вертикально-интегрированных нефтяных компаний (ВИНК) от прочих звеньев производственной цепи, а также отмены режима коллективной группы налогоплательщиков;

либерализация розничных цен на топливо.

В интервью Сорокин утверждал, что цены на бензин в России традиционно растут более активно, чем снижаются. «Мировая цена на нефть очень волатильная, она может существенно корректироваться как вверх, так и вниз в очень короткие промежутки времени. А при росте цен на нефть росли и цены на АЗС. К тому же каждый год происходит пересмотр акцизов, меняется курс рубля и другие факторы, которые влияют на рублевую составляющую цены сырья», — пояснил замминистра.