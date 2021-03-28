Взрыв прогремел у католической церкви в Индонезии в Вербное воскресенье

Полиция подозревает, что взрыв осуществил террорист смертник. Несколько человек ранены, но, по предварительной информации, погиб только организатор взрыва

Фото: Yusuf Wahil / AP

У католической церкви города Макассар, Индонезия, прогремел взрыв, передает Reuters со ссылкой на местную полицию.

В это время внутри находились прихожане. По сообщению полиции, ранены несколько человек, однако пока не ясно, в результате взрыва или действий возможных напавших на церковь.

Полиция рассматривает версию подрыва смертника, передает Reuters.

В воскресенье, 28 марта, началась католическая Пасхальная неделя, в этот день католики отмечают Вербное воскресенье.

Индонезийское Metro TV опубликовало видео с камер наблюдения, предположительно запечатлевшее момент взрыва. На нем видно вспыхнувшее пламя и дым, а также разлетающиеся во все стороны части предметов.