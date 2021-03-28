Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 27 марта
USD ЦБ: 75,76 (-0,42) Инвестиции, 26 мар, 13:10
Курс евро на 27 марта
EUR ЦБ: 89,26 (-0,72) Инвестиции, 26 мар, 13:10
Посольство России выпустило предостережение после взрыва в Индонезии Общество, 08:38 Лебедь, дыра, квадрат: самые черные из самых черных предметов. Тест 08:11 На Пекин обрушилась вторая за две недели песчаная буря Общество, 08:09 Россияне назвали самый удачный и неудачный возраст для рождения первенца Общество, 08:00 СК начал проверку после нападения собаки на ребенка в Красноярске Общество, 07:42 Взрыв прогремел у католической церкви в Индонезии в Вербное воскресенье Общество, 07:24 В Приморье один человек погиб в ДТП с автобусом Общество, 07:14 Бизнес-леди, нейросети и дресс-код: как увольнять и набирать сотрудников РБК Стиль и Ermanno Scervino, 06:58 Космический корабль «Прогресс МС-14» установил рекорд длительности полета Общество, 06:44 Bild сообщил об опасениях в ФРГ из-за российских устройств на подлодках Политика, 06:18 Гуаидо заразился коронавирусом Общество, 06:13 В Госдуме потребовали объявить в розыск украинского министра Политика, 05:34 В Госдепартаменте назвали ответные санкции Китая безосновательными Политика, 05:19 Какие эксклюзивные покупки позволяют себе люди с большими возможностями РБК и Башня Федерация, 05:12
Общество ,  
0 

Взрыв прогремел у католической церкви в Индонезии в Вербное воскресенье

Полиция подозревает, что взрыв осуществил террорист смертник. Несколько человек ранены, но, по предварительной информации, погиб только организатор взрыва
Фото: Yusuf Wahil / AP
Фото: Yusuf Wahil / AP

У католической церкви города Макассар, Индонезия, прогремел взрыв, передает Reuters со ссылкой на местную полицию.

В это время внутри находились прихожане. По сообщению полиции, ранены несколько человек, однако пока не ясно, в результате взрыва или действий возможных напавших на церковь.

Полиция рассматривает версию подрыва смертника, передает Reuters.

В воскресенье, 28 марта, началась католическая Пасхальная неделя, в этот день католики отмечают Вербное воскресенье.

Индонезийское Metro TV опубликовало видео с камер наблюдения, предположительно запечатлевшее момент взрыва. На нем видно вспыхнувшее пламя и дым, а также разлетающиеся во все стороны части предметов.

МВД Белоруссии обвинило бывших силовиков в подготовке теракта
Политика
Фото:МВД Беларуси

Пастор пострадавшей церкви сообщил, что ранения получили десять человек. Он рассказал, что взрыв прогремел после завершения воскресной службы, когда люди расходились. По его словам, один из прихожан пытался не дать войти в церковь «смертнику».

Читайте на РБК Pro
Как правильно вести себя на допросе у следователя: семь вредных мифов Байден обещал $2 трлн на «зеленую» энергетику. Какие акции ждет взлет? Обязательная маркировка становится все масштабнее: планы на 2021 год РБК Pro: из-за какой информации в резюме вы не получите работу мечты

Посольство России в Индонезии призвало россиян, находящихся на острове Сулавеси, где находится Макассар, не посещать места массового скопления людей, назвав произошедшее «терактом». «В связи с терактом у христианской церкви в Макассаре просьба к росгражданам, находящимся на Сулавеси (да и ко всем остальным тоже), сохранять спокойствие, не посещать места массового скопления, следовать указаниям полиции», — говорится в Telegram-канале посольства.

В посольстве также сообщили, что по предварительным данным, в результате взрыва погиб «только террорист».

Макассар — столица индонезийской провинции Южное Сулавеси, крупнейший город на острове. Его население составляет 1,25 млн человек.

Автор
Мария Лисицына
Индонезия теракт смертник Пасха
Материалы по теме
В Венесуэле из-за теракта вышла из строя газовая инфраструктура PDVSA
Общество
Задержание готовившего теракт в Адыгее сторонника ИГ. Видео
Общество
ФСБ пресекла теракт из «ненависти к власти» в Калининградской области
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter