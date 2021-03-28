Посольство России выпустило предостережение после взрыва в Индонезии

Посольство России в Индонезии попросило россиян воздержаться от посещения людных мест после взрыва в городе Макассар провинции Южное Сулавеси. Об этом дипмиссия написала в своем Telegram-канале.

«В связи с терактом у христианской церкви в Макассаре просьба к росгражданам, находящимся на Сулавеси (да и ко всем остальным тоже), сохранять спокойствие, не посещать места массового скопления, следовать указаниям полиции», — говорится в сообщении.

В диппредставительстве сообщили, что при взрыве, по предварительным данным, погиб «только террорист».

Материал дополняется



