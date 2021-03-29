В Белоруссии предложили увольнять призывающих к забастовкам работников

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Белорусские власти собираются изменить законодательство, чтобы работодатель смог разорвать контракты с теми работниками, которые призывают к забастовкам на предприятиях по политическим мотивам. Об этом сообщил заместитель госсекретаря Совета безопасности Белоруссии Александр Рахманов в интервью телеканалу «Беларусь 1».

«Мы предлагаем дополнительные основания к расторжению контракта по инициативе нанимателя с людьми, которые такой деструктивной деятельностью занимаются», — заявил Рахманов.

Он также напомнил о событиях 2020 года, когда сторонники оппозиции призывали к забастовкам на госпредприятиях. По его мнению, тогда «ни о каком трудовом споре речи не шло».

В Белоруссии с августа 2020 года проходят протестные акции, которые начались после президентских выборов. Как объявила ЦИК республики, их выиграл Александр Лукашенко: по данным Центризбиркома, он набрал более 80% голосов, его главная соперница, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10%. Оппозиция с этим не согласна и заявила о фальсификациях. В стране начались массовые акции протеста.