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Финансы ,  
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Россиянам запретили пополнять анонимные электронные кошельки

С 1 апреля в России вступили в силу ограничения, запрещающие внесение наличных на электронные кошельки. Пользователи сервисов «QIWI-Кошелек», WebMoney, PayPal, VK Pay и других аналогичных систем больше не смогут вносить наличные на свои счета анонимно — через платежные терминалы и офисы операторов сотовой связи. Для этого им нужно идентифицироваться и привязать к кошельку банковский счет. Это следует из принятых поправок к закону «О национальной платежной системе».

С инициативой усилить контроль за сферой электронных денег выступил Росфинмониторинг. Служба была заинтересована в том, чтобы устанавливать личности тех, кто использует подобные сервисы для незаконной деятельности, в том числе для финансирования терроризма.

В России запретят анонимное пополнение кошельков «Яндекс.Деньги» и QIWI
Финансы
Фото:Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Изначально поправки к закону приняли летом 2019 года, но участникам рынка дали 12 месяцев для адаптации бизнес-процессов, и вступить в силу запрет должен был в августе 2020 года. Перед этим к председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной обратились из ассоциации банков «Россия» (АБР) с просьбой отложить на полгода вступление в силу поправок к закону. Банки указывали на сложности и риски реализации этого запрета из-за пандемии коронавируса, которые могут возникнуть как у кредитных организаций, так и у пользователей таких средств платежа, особенно карт социальной направленности.

В Банке России не поддерживали перенос сроков, указав, что время на реализацию указанных изменений с учетом срока вступления в силу является достаточным, в том числе в условиях распространения коронавирусной инфекции.

В сентябре 2020 года ЦБ все же отсрочил запрет на пополнение наличными анонимных электронных кошельков, новый срок был установлен на 1 апреля 2021 года.

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«Банк России решил продлить срок, в течение которого не будет применять меры к кредитным организациям за проведение таких операций», — говорилось в письме первого заместителя председателя Банка России Ольги Скоробогатовой к кредитным организациям.

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