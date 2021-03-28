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В Волгограде начали проверку после гибели подростка на вечеринке

Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Следственный комитет по Волгоградской области начал проверку после обнаружения тела 17-летнего подростка в квартире одного из домов Волгограда. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным следствия, в ночь с 27 на 28 марта подросток был на вечеринке со своими товарищами. Квартира, в которой проходила вечеринка, была арендована на сутки. После непродолжительного сна подросток почувствовал недомогание и потерял сознание.

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Фото:ГУ МЧС по Ханты-Мансийскому автономному округу

Другие участники вечеринки рассказали о случившемся родителям подростка и вызвали скорую помощь. Несмотря на помощь медиков, подросток скончался на месте.

«Причина его смерти будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы. В настоящее время следователи устанавливают причины и обстоятельства случившегося», — говорится в сообщении.

В феврале прошлого года подросток скончался на уроке физкультуры в Ленинградской области. Инцидент произошел в городе Волхов. Подростку было 16 лет.

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