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В Ленинградской области подросток умер на уроке физкультуры

Фото: Global Look Press

В городе Волхов Ленинградской области ученик городского колледжа транспортного строительства умер на уроке физической культуры. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета по региону.

Согласно предварительным данным, инцидент произошел 10 февраля, скончался 16-летний подросток.

Следователи организовали проверку. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее, 7 февраля, в Подольске на уроке физкультуры умер ученик девятого класса. По предварительным данным, 15-летнему подростку стало плохо во время игры в баскетбол, он присел на скамейку и потерял сознание. Врачи скорой помощи по приезде констатировали его смерть. Как сообщила администрация городского округа, учителя пытались оказать ребенку первую помощь.

По информации следователей, в медкарте школьника говорилось о наличии у него сердечного заболевания, однако у ребенка не было противопоказаний к посещению физкультуры. По факту произошедшего следовали начали проверку.

Теги: Ленинградская область, подросток, физкультура
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