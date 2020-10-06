В Новой Москве 16-летняя девушка утонула в пруду

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В пруду вблизи деревни Ширяево поселения Первомайское Троицкого округа (Новая Москва) обнаружили тело 16-летней девушки. Об этом РБК сообщила старший помощник (по взаимодействию со СМИ) руководителя ГСУ СКР по Москве Юлия Иванова.

«Предварительно установлено, что подросток отправилась на прогулку с младшей сестрой и в отсутствие взрослых сама зашла в воду и начала тонуть», — сказала Иванова.

Следственный комитет завел уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). На месте происшествия работают следователи, допрашивают родителей и очевидцев. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

В пресс-службе прокуратуры Москвы уточнили, что после происшествия ведомство начало проверку соблюдения требований федерального законодательства о несовершеннолетних. «В ходе проверки прокуроры также дадут оценку действиям родителей по исполнению ими своих родительских обязанностей», — говорится в сообщении прокуратуры.