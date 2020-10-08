В Москве актер утонул в бассейне фитнес-центра

Ринат Кафиятуллин (Фото: rinoeye / Instagram)

На севере Москвы в бассейне фитнес-клуба утонул мужчина. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК по Москве.

По данным телеканала РЕН ТВ и газеты «Московский комсомолец», погибшим был 26-летний актер Ренат Кафиятуллин. Он выступал в Московском молодежном театре под руководством Вячеслава Спесивцева.

По данным СК, инцидент произошел в 7 октября в фитнес-центре, который находится на улице Ангарской. Как установили следователи, мужчина почувствовал себя плохо в результате чего начал тонуть. Сотрудники центра попытались оказать ему помощь, однако мужчина умер до приезда медиков.

По факту смерти в фитнес-центре СК начал проверку. Тимирязевская межрайонная прокуратура также организовала проверку.