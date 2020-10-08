В Москве актер утонул в бассейне фитнес-центра

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 8 октября
USD ЦБ: 78,09 (-0,42) Инвестиции, 07 окт, 14:07
Курс евро на 8 октября
EUR ЦБ: 91,81 (-0,71) Инвестиции, 07 окт, 14:07
Киссинджер предупредил о схожей с Первой мировой ситуации в мире Политика, 13:20 Фигуристы Мишина и Галлямов пропустят этап Кубка России из-за COVID-19 Спорт, 13:13 Деньги на колесах: как бизнес становится мобильным и как это сделать РБК и VW коммерческие автомобили, 13:07 Навальный прокомментировал диагноз главного омского токсиколога Общество, 13:00 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 8 октября Общество, 12:54 Chevron обогнала Exxon Mobil и стала крупнейшей нефтяной компанией в США Инвестиции, 12:51 Фигуристка Медведева снялась с этапа Кубка России Спорт, 12:46 Кремль не увидел повода лишать губернаторов особых полномочий по COVID-19 Общество, 12:45 Кремль не увидел оснований говорить об убежище для президента Киргизии Политика, 12:42 Артур Хейс покинул пост гендиректора BitMEX после обвинений Минюста США Крипто, 12:42 Кремль назвал статистику по COVID-19 поводом для «внутренней мобилизации» Политика, 12:41 Паруса или пузыри: во что вкладывают опытные инвесторы РБК и СберПервый, 12:37 В Москве актер утонул в бассейне фитнес-центра Общество, 12:33 Сент-Пьер обвинил UFC в срыве поединка с Нурмагомедовым Спорт, 12:31
Общество ,  
0 

В Москве актер утонул в бассейне фитнес-центра

Ринат Кафиятуллин
Ринат Кафиятуллин (Фото: rinoeye / Instagram)

На севере Москвы в бассейне фитнес-клуба утонул мужчина. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК по Москве.

По данным телеканала РЕН ТВ и газеты «Московский комсомолец», погибшим был 26-летний актер Ренат Кафиятуллин. Он выступал в Московском молодежном театре под руководством Вячеслава Спесивцева.

По данным СК, инцидент произошел в 7 октября в фитнес-центре, который находится на улице Ангарской. Как установили следователи, мужчина почувствовал себя плохо в результате чего начал тонуть. Сотрудники центра попытались оказать ему помощь, однако мужчина умер до приезда медиков.

По факту смерти в фитнес-центре СК начал проверку. Тимирязевская межрайонная прокуратура также организовала проверку.

В Новой Москве 16-летняя девушка утонула в пруду
Общество
Фото:Константин Кокошкин / Global Look Press

В театре агентству «РИА Новости» рассказали, что у Кафиятуллина было слабое здоровье. Также там добавили, что актер уволился из театра год назад.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу ММТ Спесивцева.

Читайте на РБК Pro
Назло Кавасаки: как лояльность победила в России компетентность Миллиардер-дауншифтер: как продавец ипотеки озолотился на сравнении цен Так говорит Греф: людей с «ядерным двигателем» внутри мало Наем с понижением: стоит ли бывшего управленца брать на линейную позицию

В конце сентября СМИ сообщили, что в бассейне фитнес-клуба утонула дочь актера Владимира Конкина София. По данному факту СК возбудил уголовное дело.

актер бассейн смерть
Материалы по теме
В Красноярском крае утонула семья из четырех человек
Общество
Адвокат заявила о возможном убийстве дочери актера Конкина
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter