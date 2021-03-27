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Пандемия коронавируса ,  
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В Польше ужесточили локдаун, закрыв парикмахерские и детские сады

Фото: Mateusz Slodkowski / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Mateusz Slodkowski / Keystone Press Agency / Global Look Press

В Польше вступили в силу дополнительные ограничения, введенные из-за роста количества инфицированных COVID-19 в стране. Об ужесточении локдауна ранее сообщало Министерство здравоохранения Польши.

Новые правила будут действовать вплоть до 9 апреля и затронут пасхальный период: католики в этом году отмечают Пасху 4 апреля.

К уже существующим ограничениям в виде закрытия большинства магазинов, фитнес-клубов, бассейнов, горнолыжных склонов, гостиниц и развлекательных учреждений добавились новые:

  • закрылись парикмахерские и салоны красоты;
  • закрыты детские сады и ясли, посещать их смогут только дети медиков, военных, работников экстренных служб (например, пожарных) и правоохранительных органов;
  • закрылись мебельные и строительные магазины площадью более 2 тыс. кв. м, которые до этого момента работали;
  • введены новые правила посещения работающих учреждений, таких как продуктовые и книжные магазины, аптеки: теперь на территории торговых точек площадью до 100 кв. м может находиться один человек на 15 кв. м, площадью более 100 кв. м — один человек на 20 кв. м;
  • в религиозных учреждениях также установлен лимит для посетителей: один человек на 20 кв. м.

Обязанность носить маску и соблюдать социальную дистанцию остается неизменной. Министерство здравоохранения Польши также призывает граждан минимизировать социальные контакты и указывает на важную роль вакцинации от COVID-19.

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Фото:Valentina Petrova / AP

Польша ввела общенациональный локдаун 20 марта. Несмотря на принятые меры, по данным Минздрава Польши, в последние дни в стране наблюдается значительный рост количества инфицированных COVID-19. Так, 25 марта было выявлено более 34 тыс. новых случаев заболевания по всей стране, а 26 марта в Польше зафиксирован новый рекорд заболеваемости с начала пандемии: за день заразились 35 143 человека.

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По количеству диагностированных случаев заражения коронавирусной инфекцией на сегодняшний день Польша находится на 14-м месте в мире — с начала пандемии заразились более 2 млн человек, около 50 тыс. умерли, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
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Источник: JHU
Данные по миру i

Польша COVID-19 ограничения Локдаун
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