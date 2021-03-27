В Польше ужесточили локдаун, закрыв парикмахерские и детские сады

Фото: Mateusz Slodkowski / Keystone Press Agency / Global Look Press

В Польше вступили в силу дополнительные ограничения, введенные из-за роста количества инфицированных COVID-19 в стране. Об ужесточении локдауна ранее сообщало Министерство здравоохранения Польши.

Новые правила будут действовать вплоть до 9 апреля и затронут пасхальный период: католики в этом году отмечают Пасху 4 апреля.

К уже существующим ограничениям в виде закрытия большинства магазинов, фитнес-клубов, бассейнов, горнолыжных склонов, гостиниц и развлекательных учреждений добавились новые:

закрылись парикмахерские и салоны красоты;

закрыты детские сады и ясли, посещать их смогут только дети медиков, военных, работников экстренных служб (например, пожарных) и правоохранительных органов;

закрылись мебельные и строительные магазины площадью более 2 тыс. кв. м, которые до этого момента работали;

введены новые правила посещения работающих учреждений, таких как продуктовые и книжные магазины, аптеки: теперь на территории торговых точек площадью до 100 кв. м может находиться один человек на 15 кв. м, площадью более 100 кв. м — один человек на 20 кв. м;

в религиозных учреждениях также установлен лимит для посетителей: один человек на 20 кв. м.

Обязанность носить маску и соблюдать социальную дистанцию остается неизменной. Министерство здравоохранения Польши также призывает граждан минимизировать социальные контакты и указывает на важную роль вакцинации от COVID-19.