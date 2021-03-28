Александра Липницкого похоронят на Аксиньинском кладбище в Подмосковье

Музыканта Александра Липницкого, участник группы «Звуки Му» похоронят во вторник, 30 марта, на Аксиньинском кладбище недалеко от поселка Николина гора. Об этом РБК рассказал журналист Артемий Троицкий.

«Это будет послезавтра, во вторник. Отпевание начнется в 12 часов в церкви деревни Аксиньино. Похоронен он будет там же, на Аксиньинском кладбище», — сказал он.

Липницкий утонул в Москве-реке в Подмосковье на 69-м году жизни. По словам сына музыканта, Липницкий утонул в реке, когда шел на лыжах по льду.

Липницкий родился 8 июля 1952 года в Москве. Еще в школе подружился с основателем «Звуки Му», будущим музыкантом и актером Петром Мамоновым. В 1983 году присоединился к группе и стал бас-гитаристом.