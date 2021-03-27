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Тело музыканта Александра Липницкого нашли в Подмосковье

Фото: lada.raskolnikova / Facebook
Фото: lada.raskolnikova / Facebook

В Подмосковье в Москве-реке нашли тело бывшего участника группы «Звуки Му», музыканта Александра Липницкого. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах. «Тело музыканта найдено», — заявил собеседник агентства.

О том, что спасатели обнаружили тело Липницкого, также сообщил Telegram-канал «112» и написала в Facebook режиссер Лада Раскольникова, опубликовав фотографии с места поисковых работ.

Запись в facebook пользователя lada.raskolnikova

РБК направил запрос в подмосковный ГУ МЧС России.

Накануне, 26 марта, сын музыканта Владимир сообщил РБК, что Александр Липницкий умер на 69-м году жизни. По его словам, тот утонул в реке, когда шел на лыжах по льду.

Умер экс-участник «Звуков Му» Александр Липницкий
Общество
Александр Липницкий

Липницкий родился 8 июля 1952 года в Москве. Еще в школе подружился с основателем «Звуки Му», будущим музыкантом и актером Петром Мамоновым. В 1983 году присоединился к группе и стал бас-гитаристом.

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Он также вел передачи о русском роке на телевидении и радио, снимал фильмы. В начале 2000-х стал ведущим передачи «Еловая субмарина» на канале «Ностальгия».

Подмосковье Москва-река музыкант новости
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Умер экс-участник «Звуков Му» Александр Липницкий
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