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Умер экс-участник «Звуки Му» Александр Липницкий

Александр Липницкий был близок к многим деятелем русского рока, знаком с Башлачевым и Гребенщиковым, с 1990-х годов он снимал фильмы и передачи, посвященные им. Некоторое время он сам играл в знаковой группе «Звуки Му»
Александр Липницкий
Александр Липницкий (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

На 69-м году жизни умер Александр Липницкий — бывший участник группы «Звуки Му» и культуролог. Об этом сообщил РБК его сын Владимир Липницкий.

«Да, он утонул в реке», — сказал Владимир. По его словам, Александр Липницкий шел на лыжах по замерзшей реке и утонул.

Липницкий родился в 1952 году в Москве. Еще в школе он подружился с основателем «Звуки Му», будущим музыкантом и актером Петром Мамоновым. В 1983 году Липницкий присоединился к группе и стал бас-гитаристом. С 1990-х годов Липницкий вел передачи о русском роке на телевидении и радио, снимал фильмы. 1990–1993 годы вместе с американской певицей Джоаной Стингрей он снимал передачу Red Wave-21, посвященную року в СССР и за рубежом. В 1994-м к 40-летию Бориса Гребенщикова он сделал фильм «40:0 в пользу БГ», по его сценарию был снят фильм «Александр Башлачёв. Смертельный полет». В начале 2000-х годов Липницкий вел передачу «Еловая Субмарина» на канале «Ностальгия».

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«Звуки Му» — советская и российская рок-группа, впервые созданная в 1983 году, она несколько раз собиралась и распадалась. Пик ее популярности пришелся на конец 1980-х годов.+

Автор
Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
рок-музыка музыкант
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