Во Владимирской области задержали подозреваемого в убийстве подростка

Во Владимирской области задержали мужчину, которого подозревают в убийстве 15-летнего подростка в деревне Голубое Московской области. Об этом РБК сообщила начальник пресс-службы подмосковного главка МВД Татьяна Петрова.

«Задержан 25-летний мужчина, подозреваемый в убийстве 15-летнего подростка, тело которого с множественными ножевыми ранениями было обнаружено в квартире одного из жилых домов, расположенных в д. Голубое Московской области», — отметила она.

Старший помощник руководителя подмосковного главка СК Ольга Врадий сообщила РБК, что подозреваемый прятался в соседней области на даче.

Ранее в Московской области задержали мужчину, которого подозревают в убийстве сестры. По данным следствия, он напал на женщину с ножом во дворе одного из домов в московских Котельниках. От множественных ударов жертва умерла на месте.