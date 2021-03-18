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В Московской области задержали мужчину за убийство сестры

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Мужчина напал на сестру с ножом во дворе одного из домов в Котельниках. От множественных ударов лезвием сорокалетняя женщина скончалась на месте. Об этом заявили РБК в пресс-службе следственного управления СК России по Московской области.

«Мужчина задержан. В ближайшее время он будет доставлен к следователю для проведения допроса, — рассказала РБК старший помощник руководителя следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий, — криминалистами и следователями ГСУ СК России по Московской области проведен осмотр места происшествия, изъят нож и видео с камер наблюдения, допрашиваются родственники, планируется назначение ряда экспертиз. Устанавливаются мотивы совершенного преступления»

По факту убийства следственным отделом по городу Люберцы ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело.

Ранее РБК сообщал об убийстве юриста в центре Уфы. Мужчина напал на оппонента по судебному разбирательству недалеко от Арбитражного суда города.

«По версии следствия, <...> между двумя мужчинами произошел конфликт, поводом для которого послужило судебное разбирательство, где они являлись оппонентами», — отметили в пресс-службе СУ СКР по Республике Башкортостан.

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