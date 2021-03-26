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Полицейский насмерть сбил мужчину на западе Москвы

Фото: mobrep.ru
Фото: mobrep.ru

Сотрудник полиции за рулем служебной машины совершил наезд на пешехода в районе дома 57 по Кутузовскому проспекту в Москве, сообщил РБК источник в правоохранительных органах. В пресс-службе столичного главка МВД уточнили, что ДТП произошло около 20:20.

О том, что полицейская машина сбила мужчину на Кутузовском проспекте, также сообщает РЕН ТВ.

Пешеход переходил дорогу в неустановленном месте, добавили в управлении. «Водителем были приняты все меры для экстренной остановки автомобиля, однако наезда избежать не удалось. В результате ДТП пешеход скончался», — сказал представитель главка.

На месте работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства произошедшего устанавливаются, сообщили в пресс-службе.

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Фото:moskva_new / VK

23 марта на Пулковской улице в Москве водитель Mercedes врезался в припаркованную машину, сбил двух женщин, а затем скрылся с места происшествия. Позднее пострадавшие скончались, нарушителя задержали.

Москва ДТП полицейский наезд ГИБДД Кутузовский проспект новости
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