В Москве полиция задержала сбившего двух пешеходов водителя Mercedes

Фото: АГН «Москва»

Полиция задержала предполагаемого виновника ДТП на Пулковской улице на севере Москвы. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ранее в пресс-службе столичного главка МВД сообщали, что на пересечении Конаковского проезда с Пулковской улицей водитель Mercedes врезался в припаркованную машину, сбил двух женщин, а затем скрылся с места происшествия, оставив автомобиль.

Пострадавших госпитализировали. Уточнялось, что у одной из женщин диагностировали перелом ноги. Позже женщины скончались в больнице от полученных травм, передавал ТАСС со ссылкой на столичное управление Госавтоинспекции.

По данным агентства, полиция возбудила уголовное дело по ч. 6. ст. 264 УК (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).