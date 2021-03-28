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Шесть человек погибли в результате крушения самолета в Мексике

Шесть человек погибли в результате крушения самолета в мексиканском штате Сонора, сообщает прокуратура штата в своем Twitter.

Катастрофа произошла в городе Эрмосильо. Легкомоторный самолет Cessna 401 разбился рядом с ипподромом. Он летел из Эрмосильо в американский город Тусон в штате Аризона.

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El Heraldo de México сообщает, что среди погибших — чиновник правительства Соноры. Губернатор штата Клаудия Павлович Арельяно выразила соболезнования семьям погибших в связи с катастрофой.

По данным издания, самолет столкнулся с линией электропередачи. Четыре человека скончались на месте, в том числе пилот, еще трое пострадали. Впоследствии двое пострадавших умерли.

В конце февраля в муниципалитете Эмилиано-Сапата в штате Веракрус разбился военный самолет. Тогда погибли шестеро военнослужащих. Воздушное судно потерпело крушение при взлете.

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