Шесть человек погибли в результате крушения самолета в Мексике

Шесть человек погибли в результате крушения самолета в мексиканском штате Сонора, сообщает прокуратура штата в своем Twitter.

Катастрофа произошла в городе Эрмосильо. Легкомоторный самолет Cessna 401 разбился рядом с ипподромом. Он летел из Эрмосильо в американский город Тусон в штате Аризона.

El Heraldo de México сообщает, что среди погибших — чиновник правительства Соноры. Губернатор штата Клаудия Павлович Арельяно выразила соболезнования семьям погибших в связи с катастрофой.

По данным издания, самолет столкнулся с линией электропередачи. Четыре человека скончались на месте, в том числе пилот, еще трое пострадали. Впоследствии двое пострадавших умерли.