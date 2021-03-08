Во Франции при крушении вертолета погиб миллиардер и политик Оливье Дассо

Наследнику авиапромышленного концерна Dassault было 69 лет. Его вертолет разбился при взлете с частной площадки вечером в воскресенье

Оливье Дассо (Фото: Charles Platiau / Reuters)

В воскресенье на северо-западе Франции упал частный вертолет, на борту которого находился французский политик и миллиардер Оливье Дассо. В результате крушения он погиб вместе с пилотом, сообщает Figaro.

Авиакатастрофа произошла около 18:00 по местному времени (20:00 мск) в департаменте Кальвадос недалеко от города Довиль. Эти сведения подтвердила прокурор коммуны Лизьё Дельфин Мьенниель. Вертолет AS350 Squirrel потерпел крушение при взлете с частной площадки.

Жандармерия воздушного транспорта начала расследование по факту непредумышленного убийства.

Соболезнования в связи с гибелью промышленника и депутата Национального собрания Франции выразил глава государства Эмманюэль Макрон. «Оливье Дассо любил Францию. При жизни он не переставал служить и дорожить ей. Его внезапная смерть — большая потеря», — написал президент в Twitter.