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Во Франции при крушении вертолета погиб миллиардер и политик Оливье Дассо

Наследнику авиапромышленного концерна Dassault было 69 лет. Его вертолет разбился при взлете с частной площадки вечером в воскресенье
Оливье Дассо
Оливье Дассо (Фото: Charles Platiau / Reuters)

В воскресенье на северо-западе Франции упал частный вертолет, на борту которого находился французский политик и миллиардер Оливье Дассо. В результате крушения он погиб вместе с пилотом, сообщает Figaro.

Авиакатастрофа произошла около 18:00 по местному времени (20:00 мск) в департаменте Кальвадос недалеко от города Довиль. Эти сведения подтвердила прокурор коммуны Лизьё Дельфин Мьенниель. Вертолет AS350 Squirrel потерпел крушение при взлете с частной площадки.

Жандармерия воздушного транспорта начала расследование по факту непредумышленного убийства.

Соболезнования в связи с гибелью промышленника и депутата Национального собрания Франции выразил глава государства Эмманюэль Макрон. «Оливье Дассо любил Францию. При жизни он не переставал служить и дорожить ей. Его внезапная смерть — большая потеря», — написал президент в Twitter.

Миллиардер Серж Дассо скончался во Франции
Общество
Серж Дассо

Дассо было 69 лет. Он был внуком Марселя Дассо — французского авиаинжинера и основателя семейной корпорации Dassault Aviation, которая производит бизнес-джеты, военные самолеты, занимается разработкой космических спутников, обслуживанием воздушных судов. Группа, кроме всего прочего, контролирует газету Figaro.

После смерти деда в 1986 году отец Оливье Дассо — Серж Дассо — назначил сына заместителем директора дочерней компании Europe Falcon Service. После этого он стал стратегическим директором подразделения Dassault Aviation, занимавшегося гражданской авиацией. Оливье Дассо был профессиональным пилотом, ему принадлежит несколько мировых рекордов скорости.

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Политическую карьеру погибший начал в 1977 году, когда избрался в городской совет Парижа. В Национальное собрание (нижняя палата французского парламента) впервые избрался в 2002 году, после чего трижды переизбирался. Является членом консервативной партии «Республиканцы». Дассо, в частности, выступал за возвращение смертной казни, голосовал против легализации однополых браков.

Автор
Михаил Котляр
Франция крушение вертолет миллиардер смерть
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Миллиардер Серж Дассо скончался во Франции
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