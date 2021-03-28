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СК начал проверку после нападения собаки на ребенка в Красноярске

Бездомная собака укусила двухлетнего ребенка в Красноярске, следователи начали проверку. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК по Красноярскому краю и Хакасии.

Как сообщили в ведомстве, инцидент произошел во дворе дома по улице Норильская. Ребенок гулял вместе с матерью и решил потрогать спящую бездомную собаку, а она в ответ укусила его за лицо.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю и Республике Хакасия проводится проверка», — говорится в сообщении СК.

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В феврале в России до суда впервые дошло дело о смерти из-за бродячих собак. В СК сообщили, что в Красноярске перед судом предстанет экс-руководитель муниципального учреждения по управлению инфраструктурой Евгений Петрюк, из-за халатной работы которого, по версии следствия, бродячие собаки загрызли четырех человек.

По данным СК, Петрюк плохо выполнял свою работу с октября 2019 года по февраль 2020 года, в результате чего численность бездомных собак в Красноярске выросла, и животные стали чаще атаковать прохожих. В частности, в феврале 2020 года в городе пришлось ввести режим ЧС из-за нападений бродячих собак.

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