СК начал проверку после нападения собаки на ребенка в Красноярске

Бездомная собака укусила двухлетнего ребенка в Красноярске, следователи начали проверку. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК по Красноярскому краю и Хакасии.

Как сообщили в ведомстве, инцидент произошел во дворе дома по улице Норильская. Ребенок гулял вместе с матерью и решил потрогать спящую бездомную собаку, а она в ответ укусила его за лицо.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю и Республике Хакасия проводится проверка», — говорится в сообщении СК.

В феврале в России до суда впервые дошло дело о смерти из-за бродячих собак. В СК сообщили, что в Красноярске перед судом предстанет экс-руководитель муниципального учреждения по управлению инфраструктурой Евгений Петрюк, из-за халатной работы которого, по версии следствия, бродячие собаки загрызли четырех человек.