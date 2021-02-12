В России до суда впервые дошло дело о смерти из-за бродячих собак

В Красноярске перед судом предстанет экс-руководитель муниципального учреждения по управлению инфраструктурой Евгений Петрюк, из-за халатной работы которого, по версии следствия, бродячие собаки загрызли четырех человек. Об этом сообщило СУ Следственного комитета (СК) по Красноярскому краю и Хакасии, передает ТАСС.

«Это первое уголовное дело в России, которое дошло до суда по нападению и причинению смерти гражданам собаками», — уточняется в сообщении.

Петрюк возглавлял муниципальное казенное учреждение Красноярска «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства». Как заявило следствие, он плохо выполнял свою работу с октября 2019 года по февраль 2020 года. В результате, численность бездомных собак на территории города выросла, и животные стали чаще атаковать прохожих.

«Преступная халатность обвиняемого повлекла <...> причинение вреда здоровью средней степени тяжести двум гражданам, один из которых малолетний мальчик, и смерть 4 граждан», — уточнил СК.