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В России до суда впервые дошло дело о смерти из-за бродячих собак

В Красноярске перед судом предстанет экс-руководитель муниципального учреждения по управлению инфраструктурой Евгений Петрюк, из-за халатной работы которого, по версии следствия, бродячие собаки загрызли четырех человек. Об этом сообщило СУ Следственного комитета (СК) по Красноярскому краю и Хакасии, передает ТАСС.

«Это первое уголовное дело в России, которое дошло до суда по нападению и причинению смерти гражданам собаками», — уточняется в сообщении.

В Забайкалье бездомная собака напала на четырехлетнего ребенка
Общество
Фото:Pascal Le Segretain / Getty Images

Петрюк возглавлял муниципальное казенное учреждение Красноярска «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства». Как заявило следствие, он плохо выполнял свою работу с октября 2019 года по февраль 2020 года. В результате, численность бездомных собак на территории города выросла, и животные стали чаще атаковать прохожих.

«Преступная халатность обвиняемого повлекла <...> причинение вреда здоровью средней степени тяжести двум гражданам, один из которых малолетний мальчик, и смерть 4 граждан», — уточнил СК.

В Красноярске возбудили дело после нападения стаи собак на ребенка
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В городе пришлось ввести режим ЧС из-за нападений бродячих собак. Он был объявлен в феврале 2020-го.

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Против Петрюка возбудили дело по ч. 3 ст. 293 УК («Халатность, повлекшая по неосторожность смерть двух и более лиц»). Прокурор утвердил обвинительное заключение. Дело направят в суд в ближайшее время.

В селе Бырка Приаргунского района в Забайкальском крае летом 2020-го бездомная собака напала на четырехлетнего мальчика. Он получил множественные укусы головы, тела, рук и ног и попал в больницу. СК организовал доследственную проверку.

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