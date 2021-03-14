СК завел дело после обнаружения тела девочки с укусами собаки в Москве

Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбудили после обнаружения тела девочки с укусами собаки у дома на западе Москвы. Об этом сообщила старший помощник руководителя столичного главного следственного управления СК России Юлия Иванова, передает «РИА Новости».

«Следственными органами главного следственного управления СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления <...> причинение смерти по неосторожности», — сказала Иванова.

Следствие предварительно установило, что в квартире девушка находилась одна. Сейчас следователи опрашивают соседей, очевидцев и родственников погибшей, а также изучают записи с камер видеонаблюдения.

Ранее проверку после обнаружения тела девочки с укусами собаки начала московская прокуратура. В ведомстве уточнили, что инцидент произошел на улице Барклая, погибшую нашли под окнами дома. В прокуратуре сообщили, что на теле девушки были обнаружены повреждения, «характерные при падении с высоты, а также от укуса собаки».