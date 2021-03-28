Два человека погибли в ДТП со врезавшимся в дерево автомобилем в Приморье

В Приморье полиция проводит проверку по факту ДТП, в результате которого два человека погибли и шестеро пострадали. Об этом сообщается на сайте управления МВД России по региону.

Авария произошла ночью в городе Партизанске. По предварительным данным, на улице Ленинской водитель Honda CRV не справился с управлением, машина съехала на обочину и врезалась в дерево.

В результате погиб водитель 1959 года рождения и пассажир 2000 года рождения. Травмы различной степени тяжести получили находившиеся в машине две девушки и четверо молодых людей в возрасте от 17 до 25 лет. Пятерых из них госпитализировали.

Полиция устанавливает причины и условия, спровоцировавшие аварию. Также назначено проведение ряда исследований.