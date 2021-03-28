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Пандемия коронавируса ,  
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В штате Нью-Йорк ввели первые в США добровольные «паспорта вакцинации»

Власти штата Нью-Йорк первыми в Соединенных Штатах ввели цифровые «сертификаты», которые будут использоваться для официального подтверждения того, что человек вакцинировался от коронавируса или его тест на COVID-19 отрицательный. Об этом сообщается на сайте правительства штата.

«Губернатор (штата Нью-Йорк — РБК.) Эндрю Куомо сегодня объявил о запуске Excelsior Pass — бесплатной добровольной платформы, разработанной в партнерстве с IBM, которая использует проверенные и безопасные технологии для подтверждения недавнего отрицательного результата теста ПЦР, теста на антитела или доказательства вакцинации», — говорится в сообщении.

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Фото:Павел Бедняков / РИА Новости

Отмечается, жители штата смогут использовать Excelsior Pass в том числе для доступа на различные общественные мероприятия. Компании и площадки будут сканировать QR-код и подтверждать подлинность «сертификата».

По данным университета Джонса Хопкинса, в США с начала эпидемии коронавирусом заразились 30,2 млн человек, из них 548,8 тыс. скончались.

Ранее Еврокомиссия (ЕК) опубликовала свои предложения по так называемым COVID-паспортам. Там предложили включать в документ не только информацию о прививке от коронавируса, но и о перенесенном заболевании или отрицательном тесте на вирус.

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