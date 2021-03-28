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Пандемия коронавируса ,  
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Еще около 15 тыс. доз вакцины «Спутник V» поступило в Ленобласть

Партия вакцины от коронавируса «Спутник V» из почти 15 тыс. доз поступила в Ленинградскую область. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«Ленинградская область приняла еще одну партию вакцины «Спутник V» в размере 14,9 тыс. комплектов», — говорится в сообщении.

В понедельник, 2 марта в пресс-службе комитета по здравоохранению Ленобласти сообщили РБК, что в регионе осталось меньше 1 тыс. доз вакцины «Спутник V».

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Фото:Владислав Шатило / РБК

«Осталось 975 доз, и сегодня, наверное, израсходуем. Когда будет следующая поставка, мы, к сожалению, не знаем», — сказали в ведомстве. При этом там отметили, что Минздрав пообещал поставить препарат «в самое ближайшее время».

Как передает ТАСС, в тот же день в Ленинградскую область поступило 4,4 тыс. доз вакцины, 24 марта — еще 11,8 тыс.

По данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19, в Ленобласти с начала эпидемии коронавирусом заразились 39 476 человек. Из них 36 977 выздоровели, 904 скончались. За последние сутки в регионе зафиксировали 105 новых случаев заражения.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Ленинградская область коронавирус Спутник V вакцина
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