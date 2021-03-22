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Пандемия коронавируса ,  
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Власти Ленинградской области сообщили о дефиците вакцины «Спутник V»

Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

В Ленинградской области осталось меньше 1 тыс. доз вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом РБК сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению региона.

«Да, к сожалению, это так — осталось 975 доз, и сегодня, наверное, израсходуем. Когда будет следующая поставка, мы, к сожалению, не знаем. Это вопрос в ведении Минздрава. Они говорят, что в самое ближайшее время, но конкретных сроков не называют», — пояснили в ведомстве.

В мире 55-я страна зарегистрировала российскую вакцину «Спутник V»
Общество
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Изданию 47News в комитете уточнили, что в Ленобласти привиты 61 572 человека, из них 37 288 получили два укола вакцины. За прошедшие сутки прививку сделали 282 человека, в том числе 147 — второй укол. Издание отмечает, что раньше прививку за сутки могли получить около 3 тыс. человек.

Ранее «РБК Петербург» писал, что на прошлой недели в Санкт-Петербурге в более чем в 30 пунктах закончился «Спутник V» для первого этапа вакцинации. Из-за дефицита первого компонента вакцины приостановили также работу прививочные пункты в торговых центрах «Жемчужная Плаза», «Сити Молл», «Европолис» и «Маршал».

19 марта в пресс-службе Смольного сообщили о поставке новой партии вакцины. По данным властей, всего в город поступило 15,3 тыс. комплектов. Губернатор Петербурга Александр Беглов обещал, что в ближайшее время препарат развезут по пунктам вакцинации.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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