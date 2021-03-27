Задержанных в Минске сотрудников Tut.by и «Нашей Нивы» отпустили

Задержанных в Минске редакторов портала tut.by, а также журналистов газеты «Наша нива» отпустили из милиции. Об этом сообщается в Telegram-каналах изданий.

«Редакторы tut.by Галина Уласик и Анна Калтыгина на свободе. Протоколы на них не составляли», — говорится в Telegram-канале портала.

В свою очередь «Наша Нива» сообщила об освобождении своей журналистки Катерины Карпицкой, фотографа Надежды Бужан, а также главного редактора газеты Егора Мартиновича. При этом на Мартиновича составили два протокола за неподчинение и участие в незаконном массовом мероприятии.

В субботу, 27 марта пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова заявила, что «протестная активность приближена к нулю», и были замечены лишь «малочисленные группы с незарегистрированной символикой».