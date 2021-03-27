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Протесты в Белоруссии ,  
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Задержанных в Минске сотрудников Tut.by и «Нашей Нивы» отпустили

Задержанных в Минске редакторов портала tut.by, а также журналистов газеты «Наша нива» отпустили из милиции. Об этом сообщается в Telegram-каналах изданий.

«Редакторы tut.by Галина Уласик и Анна Калтыгина на свободе. Протоколы на них не составляли», — говорится в Telegram-канале портала.

В свою очередь «Наша Нива» сообщила об освобождении своей журналистки Катерины Карпицкой, фотографа Надежды Бужан, а также главного редактора газеты Егора Мартиновича. При этом на Мартиновича составили два протокола за неподчинение и участие в незаконном массовом мероприятии.

В Белоруссии заявили о 100 задержанных при «близких к нулю» протестах
Политика
Фото:AP

В субботу, 27 марта пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова заявила, что «протестная активность приближена к нулю», и были замечены лишь «малочисленные группы с незарегистрированной символикой».

Однако позже она рассказала агентству «Минск-Новости», что в в Белоруссии за административные нарушения, в том числе за пикеты, задержали более 100 человек. По словам Чемодановой, больше всего задержанных было в Минске. В то же время она отметила, что митингов, к которым призывала оппозиция, 27 марта в столице «МВД не зафиксировало».

Протесты в Белоруссии продолжаются с августа 2020 года. Они начались после президентских выборов в стране. На них, по официальным данным, победил Александр Лукашенко, который находится у власти 26 лет. Центризбирком сообщал, что Лукашенко набрал более 80% голосов, его главная соперница, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10%.

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Оппозиция посчитала результаты голосования сфальсифицированными. Сам Лукашенко признал выборы состоявшимися, а также утверждал, что протестами в Белоруссии руководят из-за рубежа. Россия, в отличие от большинства европейских стран, также признала выборы в республике легитимными.

Белоруссия Минск протесты задержание журналистов
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