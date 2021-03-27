В Челябинской области разбился пилот дельтаплана

В поселке Александровка Челябинской области 45-летний житель погиб, разбившись на дельтаплане. Об этом сообщает региональная транспортная прокуратура.

«27 марта 2021 в районе поселка Александровка Кусинского района Челябинской области произошло падение дельталета под управлением 45-летнего жителя г. Челябинска. Пилот от полученных травм скончался», — говорится в сообщении.

Прокуратура организовала проверку по факту случившегося.

Кроме того, на месте работают следователи Уральского следственного управления на транспорте СК, сообщается на сайте ведомства. Пока следствие рассматривает версию о нарушении правил эксплуатации и безопасности полета.