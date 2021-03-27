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В Челябинской области разбился пилот дельтаплана

В поселке Александровка Челябинской области 45-летний житель погиб, разбившись на дельтаплане. Об этом сообщает региональная транспортная прокуратура.

«27 марта 2021 в районе поселка Александровка Кусинского района Челябинской области произошло падение дельталета под управлением 45-летнего жителя г. Челябинска. Пилот от полученных травм скончался», — говорится в сообщении.

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Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС

Прокуратура организовала проверку по факту случившегося.

Кроме того, на месте работают следователи Уральского следственного управления на транспорте СК, сообщается на сайте ведомства. Пока следствие рассматривает версию о нарушении правил эксплуатации и безопасности полета.

Ранее, 16 марта, в Челябинской области сошли с рельсов 17 вагонов с углем. Всего в товарном поезде их было 68. В результате повредились три опоры контактной сети и полкилометра дорожного полотна. В ходе инцидента никто не пострадал.

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