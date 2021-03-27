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На МКАД из-за загоревшейся машины временно остановили движение

В Москве на МКАД загорелась машина, что на время привело к затруднению в движении. Об этом сообщается в Telegram столичного департамента транспорта.

«На внутренней стороне 44-го километра МКАД (в районе развязки МКАД — Киевское шоссе — Ленинский проспект) в средней полосе произошло возгорание автомобиля», — говорится в сообщении.

Позднее дептранс сообщил об эвакуации автомобиля. После этого движение на дороге восстановили в полном объеме, указали в ведомстве.

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Ранее, 25 марта, в Москве произошло сразу три случая возгорания автомобилей: на Краснопресненской набережной, на Хорошевском шоссе и на Третьем транспортном кольце. В последнем случае загорелась грузовая машина. На дорогах было временно перекрыто движение.

В конце ноября произошло возгорание машины, принадлежавшей Росгвардии. В ведомстве тогда указали, что причиной стала техническая неисправность автомобиля.

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