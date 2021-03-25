В Москве за день загорелись три автомобиля

В Москве на Краснопресненской набережной загорелся автомобиль. Это третий случай возгорания автомобиля в столице за сутки, следует из сообщений Telegram-канала «Дептранс.Оперативно».

«На Краснопресненской набережной в районе дома 8, в направлении Смоленской набережной, загорелся автомобиль», — говорится в сообщении. На место приехали сотрудники МЧС, движение транспорта осуществляется по одной полосе.

Ранее на внешней стороне ТТК загорелся грузовик в районе дома 20А Проектируемого проезда 3813, а утром загорелась легковушка на Хорошевском шоссе. Движение на обеих трассах восстановлено.