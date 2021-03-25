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В Москве за день загорелись три автомобиля

Фото:АГН «Москва» Фото:DtOperativno / Telegram Фото:DtOperativno / Telegram

Последствия возгорания автомобиля на Хорошевском шоссе

 (Фото: АГН «Москва»)

В Москве на Краснопресненской набережной загорелся автомобиль. Это третий случай возгорания автомобиля в столице за сутки, следует из сообщений Telegram-канала «Дептранс.Оперативно».

«На Краснопресненской набережной в районе дома 8, в направлении Смоленской набережной, загорелся автомобиль», — говорится в сообщении. На место приехали сотрудники МЧС, движение транспорта осуществляется по одной полосе.

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Фото:gucodd / Twitter

Ранее на внешней стороне ТТК загорелся грузовик в районе дома 20А Проектируемого проезда 3813, а утром загорелась легковушка на Хорошевском шоссе. Движение на обеих трассах восстановлено.

В конце ноября прошлого года в Москве на Котельнической набережной загорелась легковушка. Источник ТАСС говорил, что была угроза перехода возгорания на балкон дома, но спасателям удалось это вовремя предотвратить.

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