В Подмосковье на сортировочной ленте обнаружили тело младенца

Фото: Олег Яковлев / РБК

В подмосковном городе Егорьевске обнаружили тело младенца, сообщила РБК старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

«Следователем следственного отдела по городу Егорьевску ГСУ СК России по Московской области проводится проверка по факту обнаружения на сортировочной ленте в здании комплекса переработки отходов плода мужского пола», — сообщила Врадий.

По ее словам, следователи провели осмотр на месте происшествия, а также опросили рабочих. Кроме того, следователи намерены отсмотреть видео с камер видеонаблюдения. Сейчас назначены судебно-медицинская и молекулярно- генетическая экспертизы.

Кроме того, проверку по факту случившегося организовала и подмосковная прокуратура, сообщается на сайте надзорного органа.