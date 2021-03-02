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В подъезде дома в Петербурге обнаружили тело младенца

Фото: Максим Григорьев / ТАСС
Фото: Максим Григорьев / ТАСС

В Санкт-Петербурге в подъезде одного из домов Колпинского района города нашли тело новорожденного ребенка, сообщила пресс-служа регионального управления Следственного комитета. Ведомство организовало проверку.

Правоохранительные органы уже провели осмотр места происшествия, назначили судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить причины смерти ребенка, а также проводят иные мероприятия, чтобы установить, что произошло.

В пресс-службе СК добавили, что по результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

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Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС

ТАСС со ссылкой на собеседника в экстренных службах Санкт-Петербурга сообщает, что тело ребенка нашли возле мусорного контейнера. По предварительным данным, женщина, которая занималась уборкой на чердаке жилого дома, обнаружила там пакет, она не стала осматривать его содержимое и решила выбросить. Позднее в нем было обнаружено тело грудного мальчика, которого завернули в одеяло. По словам источника агентства, на вид ему около восьми-девяти месяцев.

В феврале в Тюменской области следователи возбудили уголовное дело по ст. 106 УК России (убийство матерью новорожденного ребенка) после того, как на ленте мусоросортировочного завода в Тобольске обнаружили тело младенца. Согласно заключению экспертизы, ребенок родился живым и доношенным.

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