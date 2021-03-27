Мосгорсуд прекратил дело об участии в митинге мужчины, шедшего с работы

Накануне Октябрьский районный суд Екатеринбурга дважды оштрафовал бывшего мэра города Евгения Ройзмана на 20 тыс. руб. за участие в несогласованных акциях протеста в январе (ч. 5 ст. 20.2 КоАП).

Массовые несогласованные акции протеста в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального, задержанного по возвращении в Россию с лечения в Германии, прошли в городах России 23, 31 января и 2 февраля. По данным правозащитников, в Москве 23 января задержали 1558 человек, 31 января их число составило 1871 человек, 2 февраля задержали 1236 человек. МВД точное число задержанных не называло, но 11 февраля сообщило, что возбуждено 90 уголовных дел.