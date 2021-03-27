Мосгорсуд прекратил дело об участии в митинге мужчины, шедшего с работы
Московский городской суд 26 марта прекратил дело в отношении участника несогласованной акции протеста 31 января Александра Курило. Об этом свидетельствуют данные картотеки суда.
«Основание решения суда — отсутствие события, состава административного правонарушения», — говорится в информации по делу.
В отношении Курило ранее было возбуждено дело по ч. 5 ст. 20.2 КоАП «Нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга».
Его адвокат Екатерина Морозова рассказала «ОВД-Инфо», что ей удалось доказать суду, что он не участвовал в акции протеста, а шел с работы. В результате суд отменил решение первой инстанции от 15 февраля о штрафе в 15 тыс. руб.
РБК направил запрос в Московский городской суд.