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Пандемия коронавируса ,  
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Украинцы начали лечиться от коронавируса препаратом для скота

Украинцы самостоятельно лечатся от коронавирусной инфекции препаратом «Ивермектин», который на Украине используют только для скота. Об этом рассказала ведущий инфекционист украинского Минздрава Ольга Голубовская, передает телеканал «Украина 24».

«Самое страшное, что у нас его [вида препарата для людей] нет, он только в ветеринарной практике. Для людей не все страны имеют его в таблетированной форме», — сказала она.

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Фото:Владимир Гердо / ТАСС

По словам Голубовской, лечить коронавирус этим средством рекомендуют в США. Однако американцы имеют в виду форму препарата, рассчитанную на человека. Ветеринарные дозировки «Ивермектина» предназначаются для лошадей и прочих крупных животных, они опасны для пациентов-людей. «Что у нас делают, наслушавшись? Они [украинцы] покупают ветеринарный препарат и начинают не просто пить, а еще и вводить внутримышечно», — отметила инфекционист.

«Ивермектин» применяют против паразитов. Он не является противовирусным препаратом.

Европейский регулятор EMA сообщил, что последние данные не подтверждают эффективность лекарства для профилактики либо лечения COVID-19.

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Лабораторные исследования показали, что «Ивермектин» действительно может блокировать распространение вируса в легких человека. Однако, уточняет EMA, для этого нужна такая доза препарата, что намного превысит разрешенную норму и сама по себе вызовет побочные эффекты и навредит организму.

Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) также не одобрило «Ивермектин» для лечения или профилактики COVID-19.

По последним данным, на Украине выявили больше 1 млн зараженных коронавирусом. В стране 25 марта зафиксировали рекорд по заболевшим и умершим от COVID за сутки. Тогда за 24 часа заразились 16 669 человек, умерли 362.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
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Источник: JHU
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