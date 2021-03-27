Украинцы начали лечиться от коронавируса препаратом для скота

Украинцы самостоятельно лечатся от коронавирусной инфекции препаратом «Ивермектин», который на Украине используют только для скота. Об этом рассказала ведущий инфекционист украинского Минздрава Ольга Голубовская, передает телеканал «Украина 24».

«Самое страшное, что у нас его [вида препарата для людей] нет, он только в ветеринарной практике. Для людей не все страны имеют его в таблетированной форме», — сказала она.

По словам Голубовской, лечить коронавирус этим средством рекомендуют в США. Однако американцы имеют в виду форму препарата, рассчитанную на человека. Ветеринарные дозировки «Ивермектина» предназначаются для лошадей и прочих крупных животных, они опасны для пациентов-людей. «Что у нас делают, наслушавшись? Они [украинцы] покупают ветеринарный препарат и начинают не просто пить, а еще и вводить внутримышечно», — отметила инфекционист.

«Ивермектин» применяют против паразитов. Он не является противовирусным препаратом.