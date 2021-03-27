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Путин назвал Росгвардию значимой для защиты прав россиян структурой

Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов войск национальной гвардии страны с их профессиональным праздником, передает телеканал «Россия 24».

«Созданная 5 лет назад Росгвардия стала самостоятельной, значимой структурой в системе обеспечения правопорядка, защиты прав и интересов общества и граждан», — отметил глава государства.

Путин указал, что сейчас на росгвардейцев ложится особенно серьезная нагрузка из-за ограничительных мер по борьбе с коронавирусом. Российский лидер добавил, что сотрудники гвардии «участвуют в решении важнейших государственных задач», борются с терроризмом, контролируют оборот оружия, охраняют важные объекты. Путин уточнил, что Росгвардия также следит за безопасностью людей во время массовых мероприятий.

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По его словам, росгвардейцы достойно справляются со своими задачами, «действуют твердо, решительно и профессионально».

«Благодарю всех военнослужащих, сотрудников, гражданский персонал Росгвардии за грамотное, четкое решение стоящих перед вами задач. За готовность нести свою важную, востребованную службу в самых сложных условиях. За то, что вы всегда на своем посту», — сказал президент.

Росгвардия была создана в апреле 2016 года на основе внутренних войск МВД.

Глава ведомства Виктор Золотов находится в санкционных списках ЕС и Канады из-за дела российского оппозиционера Алексея Навального и реакции российских властей на протесты в его поддержку. По мнению ЕС, Золотов несет ответственность за использование силы против митингующих и журналистов.

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