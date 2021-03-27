Путин назвал Росгвардию значимой для защиты прав россиян структурой

Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов войск национальной гвардии страны с их профессиональным праздником, передает телеканал «Россия 24».

«Созданная 5 лет назад Росгвардия стала самостоятельной, значимой структурой в системе обеспечения правопорядка, защиты прав и интересов общества и граждан», — отметил глава государства.

Путин указал, что сейчас на росгвардейцев ложится особенно серьезная нагрузка из-за ограничительных мер по борьбе с коронавирусом. Российский лидер добавил, что сотрудники гвардии «участвуют в решении важнейших государственных задач», борются с терроризмом, контролируют оборот оружия, охраняют важные объекты. Путин уточнил, что Росгвардия также следит за безопасностью людей во время массовых мероприятий.

По его словам, росгвардейцы достойно справляются со своими задачами, «действуют твердо, решительно и профессионально».