В Росгвардии попросили не считать их бойцов «монстрами с палкой»

В Росгвардии попросили не считать их бойцов «монстрами с палкой»

Россияне не должны олицетворять бойцов Росгвардии с «монстрами с резиновыми палками». Об этом заявил первый замглавы ведомства Сергей Меликов, сообщает ТАСС.

«Мы хотим быть открытыми, чтобы люди видели в Росгвардии свою защиту от различного рода посягательств, в том числе и преступных», — отметил он.

По его словам, Росгвардия была создана именно для того, чтобы защищать граждан и обеспечивать их безопасность. «Образ воина Росгвардии — это не образ некоего монстра с резиновой палкой, беснующегося на каких-то мероприятиях», — подчеркнул Меликов.

Он считает, что сотрудники ведомства — это те люди, которые в любой ситуации обязаны удержать ситуацию в границах закона, не допустив превращения акций и демонстраций в волнения.