СК начал проверку после взрыва в жилом доме в Новой Москве

Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

В частном доме на улице Родниковая поселения Московский в Новой Москве взорвался газовый баллон, Следственный комитет начал проверку. Об этом РБК сообщила глава пресс-службы московского главка СК Юлия Иванова.

«По факту инцидента в частном жилом доме в Новой Москве проводится доследственная проверка», — сообщила Иванова. Сведения о пострадавших уточняются.

На месте происшествия находятся сотрудники МЧС. В ведомстве сообщили РБК, что в строящемся частном строении сдетонировал газовый баллон.

«По прибытии пожарные приступили к разбору завалов и поиску людей (со слов соседей, под завалами могут находиться еще два человека)», — рассказали РБК в пресс-службе МЧС. Из-под завалов был извлечен ребенок.