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СК начал проверку после взрыва в жилом доме в Новой Москве

Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

В частном доме на улице Родниковая поселения Московский в Новой Москве взорвался газовый баллон, Следственный комитет начал проверку. Об этом РБК сообщила глава пресс-службы московского главка СК Юлия Иванова.

«По факту инцидента в частном жилом доме в Новой Москве проводится доследственная проверка», — сообщила Иванова. Сведения о пострадавших уточняются.

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Фото:МЧС России

На месте происшествия находятся сотрудники МЧС. В ведомстве сообщили РБК, что в строящемся частном строении сдетонировал газовый баллон.

«По прибытии пожарные приступили к разбору завалов и поиску людей (со слов соседей, под завалами могут находиться еще два человека)», — рассказали РБК в пресс-службе МЧС. Из-под завалов был извлечен ребенок.

РБК обратился за комментарием в администрацию поселения Московский.

19 марта взрыв газа в жилом доме произошел в подмосковных Химках. Взрыв произошел в квартире на восьмом этаже. В результате происшествия обрушилась часть фасада восьмого этажа, повреждены балконы шестого, седьмого и девятого этажей. Один человек погиб.

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