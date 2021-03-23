В Москве водитель Mercedes сбил двух человек и скрылся

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В Москве водитель Mercedes врезался в припаркованную машину, сбил двух женщин, а затем скрылся с места происшествия, оставив автомобиль. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД по столице.

«На пересечении Конаковского проезда с Пулковской улицей произошла авария. Водитель Mercedes сначала врезался в припаркованную машину, потом потерял управление и выехал на тротуар, где сбил двух женщин», — указали в полиции.

Пострадавших госпитализировали. У одной из женщин перелом ноги. Водителя сейчас разыскивают.

«Вести.ru» указывают, что автомобиль был с номерами Ставропольского края. По данным РЕН ТВ, водитель — 23-летний Сидикшох Рахматов.