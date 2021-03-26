МИД России предупредил о «соразмерном ответе» на новые санкции ЕС

Вид на здание Министерства иностранных дел РФ (Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press)

Новые ограничительные меры в отношении нескольких россиян, введенные Брюсселем, не останутся без ответа. Такое заявление сделала в пятницу на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Предпринятые очередные недружественные шаги ЕС в отношении России, как обычно это и бывает, не останутся без соразмерного ответа», — сказала Захарова, слова которой приводит ТАСС.

На этой неделе Брюссель объявил о расширении своего санкционного списка, в который, в частности, попали командир спецотряда «Терек» и заместитель председателя правительства Чечни Абузайд Висмурадов, а также начальник аргунского управления МВД Чечни Аюб Катаев. По мнению ЕС, оба причастны к нарушению прав человека и ответственны за преследование ЛГБТ и «политических оппонентов» в Чечне.

Всего под санкции попали 11 физлиц и четыре организации, в том числе из Китая, Ливии, Южного Судана, Северной Кореи.