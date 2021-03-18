В Болгарии объявили новый локдаун

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В Болгарии с 22 марта на десять дней будут введены более жесткие ограничительные меры в связи с ситуацией с коронавирусом. Об этом заявил глава Минздрава страны Костадин Ангелов, передает Novinite.

Согласно сообщению прекратят работу заведения общественного питания, игровые залы и казино, торговые центры на площади более 300 кв.м. Аптеки, банки и продуктовые магазины будут доступны для посещения.

Также в течение десяти дней будут закрыты театры, кинотеатры, галереи, концертные залы. Не допускается организация торжеств с присутствием более 15 человек.

Более того, власти приостановили работу школ, детских садов и яслей. Посещать занятия и проводить экзамены в очном формате разрешается только студентам-медикам.