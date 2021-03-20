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Пандемия коронавируса ,  
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Польша ввела общенациональный локдаун

Ранее повышенный уровень ограничений ввели в нескольких воеводствах в связи с увеличением заражений коронавирусной инфекцией

С 20 марта в Польше действует режим ужесточения карантинных мер, который продлится до 9 апреля. О начале нового локдауна 17 марта объявил министр здравоохранения Адам Недзельский.

До этого времени подобные строгие ограничения действовали в нескольких воеводствах страны, однако теперь распространены на всю территорию страны.

На время локдауна будут закрыты отели, большинство магазинов в торговых центрах, места проведения досуга, кино, театры, музеи, а также бассейны и спортивные объекты. Школы полностью переходят на дистанционное обучение, в том числе ученики начальных классов.

Недзельский также подчеркнул важность удаленной работы в борьбе с пандемией и призвал работодателей как можно чаще переводить сотрудников на дистанционный формат. «Мы обеспокоены интенсивностью перемещения и движения, которое мы фиксируем каждый день, глядя на пробки. Я обращаюсь ко всем работодателям, а от имени премьер-министра — к работодателям всех государственных учреждений, чтобы по мере возможности перейти на удаленную работу», — призвал министр. 

В Польше решили ужесточить требования для въезда из-за COVID-19
Общество
Фото:Sean Gallup / Getty Images

По количеству диагностированных случаев заражения коронавирусной инфекцией Польша занимает 14 место в мире — более 2 млн человек, 48 тыс. заболевших умерли. В относительном исчислении по количеству заболевших Польша находится на 44-м месте — 53 тыс. заражений на 1 млн жителей. По относительной смертности Польша находится на 27-м месте — 1 291 умерших от COVID на 1 млн жителей (данные сайта Worldometers).

В конце февраля власти страны объявили об ужесточении режима въезда, границы будут открыты только для лиц, которые смогут предъявить отрицательный результат теста на коронавирусную инфекцию. Ранее эта мера применялась в отношении тех, кто прибывает в Польшу на общественном транспорте: автобусах, поездах и т.д. Теперь же результат теста будут предъявлять и те, кто приезжает на личном транспорте.

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Власти страны продлили до конца марта программу поддержки компаний, которое сильнее всего пострадали от последствий пандемии коронавируса. На эти цели дополнительно выделят 4,5 млрд злотых (около 1 млрд евро). «Около 1 млрд злотых пойдет на освобождение от взносов в Фонд социального страхования. Еще полмиллиарда — на пособия по издержках и надбавки к зарплатам. Более 1 млрд злотых будут выделены на сохранение рабочих мест. Еще около миллиарда — пойдут на безвозвратные пособия для малых предприятий», — сказал премьер Матеуш Моравецкий.

Заявление прозвучало 12 марта после того, как правительство ввело локдаун в Мазовецком и Любушском воеводствах из-за стремительного роста числа заболевших коронавирусом. До этого локдаун ввели в Варминьско-Мазурском и Поморском воеводствах. 

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Источник: JHU
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Автор
Владислав Гордеев
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