Польша ввела общенациональный локдаун

Ранее повышенный уровень ограничений ввели в нескольких воеводствах в связи с увеличением заражений коронавирусной инфекцией

С 20 марта в Польше действует режим ужесточения карантинных мер, который продлится до 9 апреля. О начале нового локдауна 17 марта объявил министр здравоохранения Адам Недзельский.

До этого времени подобные строгие ограничения действовали в нескольких воеводствах страны, однако теперь распространены на всю территорию страны.

На время локдауна будут закрыты отели, большинство магазинов в торговых центрах, места проведения досуга, кино, театры, музеи, а также бассейны и спортивные объекты. Школы полностью переходят на дистанционное обучение, в том числе ученики начальных классов.

Недзельский также подчеркнул важность удаленной работы в борьбе с пандемией и призвал работодателей как можно чаще переводить сотрудников на дистанционный формат. «Мы обеспокоены интенсивностью перемещения и движения, которое мы фиксируем каждый день, глядя на пробки. Я обращаюсь ко всем работодателям, а от имени премьер-министра — к работодателям всех государственных учреждений, чтобы по мере возможности перейти на удаленную работу», — призвал министр.