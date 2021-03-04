В работе почты «Яндекса» произошел сбой

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Пользователи сообщили о неполадках в работе сервисов «Яндекса». Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, отслеживающего сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.

По данным Downdetector, сообщения о неполадках начали поступать примерно в 16:40 мск. Большинство пользователей (81%) пожаловались на проблемы с электронной почтой, еще 18% — на некорректную работу сайта.

«У ряда пользователей возникали кратковременные трудности с доступом к сервису «Яндекс.Почта». На текущий момент все работает в штатном режиме», — сообщили РБК в «Яндексе».

Прошедшей ночью пользователи также заявили о сбое в работе поисковой системы Google и видеохостинга YouTube. По данным Downdetector, большинство жалоб (94%) касались проблем с поисковиком, малая часть людей (5%) сообщила о сложностях со входом в свой Google-аккаунт.