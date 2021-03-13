В туберкулезной больнице в Петербурге произошел пожар

В Выборгском районе Санкт-Петербурга произошел пожар в административном здании, сообщается на сайте Главного управления МЧС по городу.

Пожар возник 12 марта около девяти вечера в здании, расположенном по адресу: пр. Тореза, д. 93. По этому адресу находится Городская туберкулезная больница № 2, согласно информации на сайте лечебного учреждения. О пожаре в этом стационаре сообщают ТАСС со ссылкой на пресс-службу городского комитета по здравоохранению и местные СМИ.

По данным МЧС, загорелось помещение площадью 30 кв. м., огонь охватил 20 кв. м. В 21:50 пожар был ликвидирован. ТАСС сообщал, что из здания были эвакуированы 42 пациента. Там произошло задымление, сказали в пресс-службе комитета. По данным Piter.tv, эвакуировали 25 человек. Телеканал «Санкт-Петербург» уточнил, что в числе эвакуированных 20 пациентов и пять медработников.

В результате пожара никто не пострадал. В его ликвидации были задействованы 40 человек и 10 единиц техники.